В Одессе пьяные военные устроили стрельбу около детского центра

Таким образом военные развлекались.

В Одессе двое военнослужащих возле детского центра "Молодая гвардия" устроили стрельбу.

Об этом в Facebook сообщает Управление полиции охраны в Одесской области.

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Как отмечается, сообщение в полицию поступило около трех часов ночи. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили возле детского центра двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, которые развлекались тем, что стреляли в воздух.

Увидев полицейских, мужчины попытались убежать, во время задержания один из них начал толкать полицейского.

Как сообщается, правонарушителями оказались 23-летний житель Киева и 32-летний житель Днепропетровской области. При поверхностном осмотре у них были обнаружены и изъяты удостоверение военнослужащих, предметы похожие на нож, кастет, два стартовых пистолета и магазины с патронами.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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