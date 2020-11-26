Пистолет, который изъяли правоохранители, оказался стартовым, под холостые патроны.

В центре Киева задержали пьяного мужчину, который развлекался беспорядочной стрельбой на улице.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"На улице Бассейной, 15 неадекватный человек просто так решил пострелять из пистолета. Работницы аптеки, расположенной неподалеку, испугались и вызвали охрану", - указано в сообщении.

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Представители частной охранной фирмы быстро задержали мужчину по прибытии на место. Им оказался местный житель по имени Николай, 1976 года рождения. Впоследствии его передали полиции.

Пистолет, который изъяли правоохранители, оказался стартовым, под холостые патроны.

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Автор: УНИАН