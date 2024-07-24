Состояние раненых - тяжелое.

В среду, 24 июля 2024 года, на Харьковщине, в одном из подразделений произошла стрельба. Погибло трое военных, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

"Сегодня, на Харьковщине, в одном из подразделений, военнослужащими, на почве личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что раненые военнослужащие были оперативно доставлены в Военно-медицинский клинический центр. Им оказывается вся неотложная медицинская помощь. Состояние раненых – тяжелое.

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"На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВС Украины и правоохранительные органы. Руководством принимаются все необходимые меры, для недопущения в дальнейшем подобных случаев", – добавили в ОСГВ "Хортица".

Другие инциденты с военными

21 июля в гостинице Тернополя ночью произошла стрельба, в результате которой погиб 25-летний пограничник. Майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним оружия (пистолета) в пограничника. От полученных пулевых ранений последний погиб на месте. Предварительно – конфликт возник из-за ревности.

В начале июля в СМИ сообщали, что в Одессе 17-летняя девушка застрелила 23-летнего десантника из автомата Калашникова. Отмечалось, что трагедия произошла в съемной квартире, когда двое молодых людей выпивали в компании девушек 17 и 20 лет.

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