Нападавшие в балаклавах скрылись с места происшествия на микроавтобусе.

В Черновцах произошла стрельба посреди жилых домов.

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Между водителями и пассажирами двух автомобилей завязался конфликт, во время которого двух человек избили и подстрелили, говорится в сюжете ТСН.

Очевидцы сняли на видео момент побега предполагаемых нападавших. На кадрах с видеорегистратора видно, как мужчины в балаклавах бегут с места происшествия, садятся в микроавтобус и уезжают. Крики и выстрелы слышали и жители близлежащих домов.

"Было два выстрела. Я услышал крики. Выглянул в окно и увидел, как ребята в масках добивали мужчину. Потом они быстро бежали куда-то", - рассказал очевидец Андрей Мельничук.

Обстоятельства конфликта с применением палок и неизвестного оружия выясняет полиция.

"Во время конфликта были применены палки и оружие неустановленного образца. Сейчас введена специальная полицейская операция с целью установления участников конфликта и их задержанию", - сообщил начальник следственного отдела ГУ НП в Черновицкой области Виктор Семенюк.

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Автор: УНИАН