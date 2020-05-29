"Это напоминало 90-е": Зеленский вызвал Авакова из-за стрельбы в Броварах

Сегодня в Броварах произошел конфликт со стрельбой между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал министра внутренних дел Арсена Авакова по поводу стычки, которая произошла в Броварах Киевской области в пятницу утром, и сравнил конфликт со столкновениями из 90-х годов прошлого века.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, на встрече также присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Произошедшее даже столкновениями нельзя назвать. Это напоминало 90-е», - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, в городе Бровары Киевской области, произошел конфликт со стрельбой между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Полиция задержала 16 участников конфликта, задержания продолжаются.

По факту конфликта начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Исполняющий обязательства председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, в связи со стрельбой в Броварах, заявил, что «ситуация с нелегальными перевозками зрела годы». Руководство области провело совещание с перевозчиками, работающими на Броварских маршрутах, определенных КОГА и с которыми заключены договоры на организацию перевозок (это, в частности ООО «Евро-Авто-Альянс» (маршруты 706, 707) и ООО «Союз Авто" (маршруты 701, 803, 340, 906). Эти перевозчики утверждают, что к утреннему инцидента не имеют никакого отношения и работают в штатном режиме. По данным КОГА, более года никаких изменений в этих маршрутах и перечне обслуживающих компаний, не происходило.

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