Срочников отстранили от службы. Также в отношении военнослужащих составлены административные протоколы за нарушение правил несения пограничной службы, которые направлены в суд.

Двух 20-летних срочников Луцкого пограничного отряда отстранили от службы за жестокое истязание дикого животного.

Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

"В социальных сетях продолжает распространяться видео, на котором снято жестокое обращение военнослужащих с диким животным. Сразу хотим отметить, что Государственная пограничная служба категорически осуждает такой поступок и считает их поведение позорным. Лица, фигурирующие в видео, а они оказались военнослужащими срочной службы Луцкого пограничного отряда, должны понести заслуженную ответственность", - говорится в сообщении.

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По информации ведомства, сразу, как стало известно об этом случае (утром 18 апреля, когда видео появилось на одной из страниц в Facebook), начальником пограничного отряда было назначено служебное расследование и идентифицированы "действующие" лица.

"Ими оказались двое 20-летних военнослужащих, которые были призваны на срочную службу в прошлом году. По их словам, события на видео произошли осенью 2020 года, во время несения службы в пограничном наряде", - рассказали в управлении.

Отмечается, что по данному факту сразу были проинформированы Волынская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона и территориальное управление Государственного бюро расследований (г. Львов), в адрес которых будут направлены и материалы служебного расследования с целью принятия правового решения.

Также результаты служебного расследования будут направлены Общественному инспектору по охране окружающей среды для составления административных документов за жестокое обращение с животным.

Кроме того, в отношении военнослужащих составлены административные протоколы за нарушение правил несения пограничной службы, которые направлены в Любомльский районный суд Волынской области.

"В настоящее время эти военнослужащие отстранены от службы и не привлекаются к охране государственной границы", - добавили в ведомстве и заверили, что руководство пограничного отряда приложит все усилия, чтобы военнослужащие ответили за свои поступки в соответствии с законодательством.

Что было раньше

На днях на странице зоозащитного сообщества Kovel Animals опубликовали видео, как сотрудники Луцкого пограничного отряда с оружием издевались над диким животным. Они поймали косулю, удерживали ее ногами, приставляя к голове оружие.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

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Автор: Светлана Макринская