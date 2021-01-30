В роддоме в Одесской области утром 30 января по неизвестным причинам умерла недоношенная девочка. Жительница одного из сел рожала ее дома, поскольку медики застряли по дороге в снегу и не добрались вовремя на вызов.
Об этом пишет Думская со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Бригаду вызвали из-за преждевременных родов у 25-летней жительницы Березовского района. Ребенка спасти не удалось, поскольку "скорая" застряла в сугробах.
По словам собеседника издания, роды начались поздно ночью. Когда стало понятно, что медикам не удастся вовремя доехать, на помощь отправились спасатели.
Дома женщина родила живую девочку. Ребенка в роддом забрали медики, прибывшие около 5:00 утра. Однако младенец умер. Причины смерти устанавливаются.
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