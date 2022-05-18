Речь идет об алкогольном и наркотическом опьянении.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона О внесении изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в условиях военного времени.

Текст законопроекта (№7382) размещен на сайте парламента.

Им предлагается установить, что управление транспортным средством лицом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения, кроме иного предусмотренного законодательством наказания, влечет за собой конфискацию транспортного средства для дальнейшей передачи его на нужды подразделений Вооруженных сил Украины или Министерства внутренних дел Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (по решению Кабинета министров Украины или уполномоченного им органа государственной власти).

Ранее с 1 июля в Украине ввели более жесткое наказание для водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В частности, для водителей-нарушителей существенно вырастут суммы штрафов. Кроме того, отныне вождение авто в состоянии алкогольного опьянения будет квалифицироваться не как административное правонарушение, а как уголовное преступление.

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