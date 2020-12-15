Движение на Шулявском путепроводе в Киеве частично восстановили / фото facebook.com/vartovi.espreso
Движение на Шулявском путепроводе в Киеве возобновили по одной полосе в каждом направлении.
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Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.
В то же время обращают внимание, что движение все еще затруднено.
Шулявский мост в Киеве: падение столбов во вторник
- Сегодня, 15 декабря, на Шулявском путепроводе упали три столба линии электропередач, расположенные на полосе движения в направлении улицы Гетьмана и улицы Довженко.
- Движение на путепроводе перекрыто в обоих направлениях, проводится демонтаж электроопор и обследование других опор на мосту.
- Изменены маршруты троллейбусов №№30, 27, 22 и 42 из-за повреждения контактной сети на путепроводе.
- Троллейбус №30 курсирует в настоящее время в оба направления через Воздухофлотский проспект - станцию метро "Лукьяновская" - станцию метро "Дорогожичи".
- Движение других троллейбусов организовано: маршрута №22 - до ул.Дегтяревская и Индустриального путепровода; №27 - ст. м. "Почайна" - ул. Дегтяревская; маршрут №42 - до Индустриального путепровода.
- Реконструкция Шулявской развязки была проведена в прошлом, 2019 году.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.
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