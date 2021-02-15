Служебная собака предупредила военнослужащих о "растяжке" у ворот заброшенного дома.

В городе Попасная в Луганской области работники СБУ совместно с военнослужащими Нацгвардии обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

Читайте такжеНа Киевщине мужчина порезал ножом товарища (фото)Об этом говорится в сообщении пресс-службы группировки Нацгвардии в Объединенных силах.

"13 февраля во время проверки потенциально опасных зданий в городе Попасная работники Службы безопасности совместно с кинологической парой Национальной гвардии проверяли двор одного из заброшенных домов. У ворот огражденной территории силовики наткнулись на так называемую "растяжку" с прикрепленной к ней ручной гранатой Ф 1. Гвардейский служебный пес, который в тот день нес службу в составе группы, своевременно обнаружил скрытый "сюрприз", - рассказали в НГУ.

Позже, при осмотре прилегающей к зданию территории, был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, впоследствии прибыли специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Автор: Юлия Петриченко