Убийство 13-летней девочки в Харьковской области: стало известно, что делала мать накануне трагедии

30 апреля утром в Харькове полицейские задержали обнаженную женщину в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором была отрезанная голова ее дочери.

28 мая апелляционный суд Харькова рассмотрит апелляционную жалобу адвоката подозреваемой в умышленном убийстве своей 13-летней дочери Татьяны Пьяновой относительно изменения меры пресечения.

Адвокат Пьяновой ранее требовала поместить свою клиенту под домашний арест, мотивировав это отсутствием доказательств того, что Пьянова может скрываться от следствия.

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В то же время жители села всерьез обеспокоены возможным изменением меры пресечения, передает Сегодня. Депутат сельского совета рассказала журналистам, что делала женщина незадолго до трагедии.

«Незадолго до убийства она отдала брату иконы, которые раньше у нее были дома», – сказала депутат.

Соседка же подозреваемой добавила, что Татьяна закрыла темной тканью зеркало в доме.

«После того, как она сняла иконы у себя дома, попросила ничего у нее не спрашивать. Ответила, что, мол, это ее секрет. И после этого накрыла темной тканью зеркало», – поделилась местная жительница. При этом она отметила, что женщину никогда не замечали за занятиями магией или оккультизмом.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля утром в Харькове полицейские задержали обнаженную женщину в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором была отрезанная голова человека.

Впоследствии в полицию обратился житель села Подворки и сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме он проживает вместе со своей сестрой и ее дочкой.

В конце концов полиция установила, что женщина убила свою собственную дочь.