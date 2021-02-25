Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Столичные врачи оперируют 11-летнего мальчика, который сегодня выпал из окна второго этажа своего лицея.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что ребенка доставили в «Охматдит». Медики состояние мальчика не разглашают.

В учебном заведении, где случилась беда, инцидент комментируют осторожно.

«Один из учеников лицея выпал из окна, ученик сейчас находится в больнице. Проводится расследование с участием правоохранительных органов. Пока не будет завершено расследование, никаких комментариев», - сказали журналистам представители администрации лицея.

В Киеве школьник выпал из окна: что произошло

В Днепровском районе Киева школьник выпал из окна лицея №208.

По утверждению очевидцев, мальчик снимал какие-то видео на мобильный, а уже через несколько мгновений выпрыгнул из окна.

Парня с сильными травмами головы и ног срочно госпитализировали в больницу.

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Автор: УНИАН