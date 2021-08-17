В городе Покров Днепропетровской области в центральной горбольнице умер мужчина без определенного места жительства, который был избит до шокового состояния.
Бездомный получил травмы живота, грудной клетки и печени и скончался в воскресенье, 15 августа, сообщает корреспондент "Днепр Час" со ссылкой на свои источники.
По сведениям издания, мужчину сильно избили 14 августа у кафе "Визит". В совершении нападения подозревали 13-летнего мальчика, который учился в 7 классе никопольской школы-интерната "Никотор". Мальчик признал свою вину.
"…(школьника – Ред.) доставили в отделение полиции. Он полностью сознался в содеянном", – выяснили журналисты.
Читайте такжеГибель 8-летнего мальчика в Днепропетровской области: появились новые подробностиНачато производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"). Решался вопрос об избрании мальчику меры пресечения.
За умышленное тяжкое повреждение, в результате которого пострадавший умер, грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, в нашей стране уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения преступления исполнилось 16 лет.