Мужчину избили на выходных, возможный злоумышленник сознался в содеянном, выяснили журналисты.

В городе Покров Днепропетровской области в центральной горбольнице умер мужчина без определенного места жительства, который был избит до шокового состояния.

Бездомный получил травмы живота, грудной клетки и печени и скончался в воскресенье, 15 августа, сообщает корреспондент "Днепр Час" со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, мужчину сильно избили 14 августа у кафе "Визит". В совершении нападения подозревали 13-летнего мальчика, который учился в 7 классе никопольской школы-интерната "Никотор". Мальчик признал свою вину.

"…(школьника – Ред.) доставили в отделение полиции. Он полностью сознался в содеянном", – выяснили журналисты.

Читайте такжеГибель 8-летнего мальчика в Днепропетровской области: появились новые подробностиНачато производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"). Решался вопрос об избрании мальчику меры пресечения.

За умышленное тяжкое повреждение, в результате которого пострадавший умер, грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в нашей стране уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения преступления исполнилось 16 лет.

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Автор: Екатерина Присяжнюк