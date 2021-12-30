Девушка из Харькова кичилась наглым нарушением правил в социальных сетях.

Участницу "Мисс Украина" Юлию Андриенко, которая в Харькове нарушила правила дорожного движения, наказала полиция. Девушка "схитрила", объезжая пробку по трамвайным путям. Правоохранители быстро отреагировали.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области Facebook.

29 декабря в сети появилось видео, на котором можно увидеть, что в Харькове девушка ехала по трамвайным путям, объезжая пробку. Ролик, на котором зафиксировано правонарушение, опубликовала сама автоледи.

"Патрульные разыскали и опросили женщину. С правонарушением она согласна. На гражданку инспекторы составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП", - рассказали в пресс-службе.

Претендентка на "Мисс Украина 2021" в Харькове нарушила правила дорожного движения - что известно

Претендентка на "Мисс Украина 2021" Юлия Андриенко в Харькове отличилась наглым поведением на дороге. Девушка без зазрения совести решила объехать пробку по трамвайным путям.

Читайте такжеВ Киеве дерзкий тиктокер совета лайков снимал колпачки с колес машины копов (видео)Отмечается, что инцидент произошел на Салтовском шоссе. Андриенко выехала на трамвайные пути, чтобы объехать пробку, которая образовалась на дороге.

"Говорила, что мне нельзя высокую машину, иначе я буду наглеть. И я не ошибалась", - заявила на видео претендентка на "Мисс Украина 2021".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве парень проломил череп охраннику через маску. Все это произошло из-за неудачного пранка, который устроили блогеры.

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