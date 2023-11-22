Мужчина вел себя спокойно на допросе, но расплакался после одного из вопросов.

В Польше украинец 42-летний Сергей Трончук убил свою 29-летнюю жену Юлию и двух дочерей. Убийца четыре дня жил с телами в квартире, а потом сдался полиции. Живым остался 11-летний сын Юлии от первого брака.

Семья казалась счастливой

Как сообщает OBOZ.UA, погибшая Юлия Трончук - единственная дочь родителей. Женщина была родом из Винницкой области из села Сигнал. Односельчане говорят, что семья благополучная, родители работают.

У Юлии есть сын Даниил от первого брака. В 2018 году Юля вышла замуж во второй раз за Сергея Трончука. Отношения у них были добрыми, Юлия казалась счастливой.

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Мужчина жил в городе Козятын Винницкой области и работал шеф-поваром. В молодости Трончук организовывал в городе дискотеки, был барменом, готовил коктейли. Эти дискотеки были популярны среди местной молодежи, Трончука многие знали в городе.

После школы мужчина уехал учиться на повара в Москву. В 22 года он уже был шеф-поваром, работал в элитных заведениях Москвы, учился у лучших шефов мира.

Поговаривают, что из Москвы он сбежал, вернулся в Козятын, женился и стал отцом мальчика и девочки. Впоследствии Сергей развелся и уехал в Польшу уже с Юлией.

Уволился, пьянствовал и брал кредиты

В Польше мужчина работал в ресторане. Семья жила в двухэтажном доме недалеко от Познани. Впрочем, в один момент все изменилось. По данным издания, мужчина уволился, начал пьянствовать, брал кредиты и играл в азартные игры.

Юлия родила во втором браке двух дочерей - Машу и Дашу. Младшей Маше было всего 1,5 года, Даше – 4,5.

Во время допроса Трончук рассказывал, что в семье были ссоры из-за финансовых трудностей. Вечером 13 ноября они снова поссорились, Юлия пошла спать вместе с дочерьми. Сергей остался на первом этаже пьянствовать.

Не убил только мальчика

Ночью пьяный мужчина вошел в комнату и задушил свою жену. В это время проснулась одна из дочерей, поэтому он решил убить ее, а также вторую дочь. 11-летний Даня спал в другой комнате и ничего не слышал.

Утром Сергей запретил мальчику входить в комнату мамы, сказал, что они заболели, у них якобы обнаружили коронавирус. Поэтому сначала комнату нужно обработать.

Четыре дня Трончук жил в доме с тремя телами своих родных. А 18 ноября пошел в местный ТЦ, подошел к охраннику и заявил, что убил своих близких. Охранники вызвали полицию.

Сергей рассказал следователям, что Даню не убил, поскольку это не его сын. На допросах он вел себя спокойно. Когда его спросили, сожалеет ли он о содеянном, мужчина расплакался.

Сейчас подозреваемого арестовали на три месяца. Ему грозит пожизненное заключение. Мама Юлии отправилась в Польшу для решения всех вопросов относительно похорон.

Инциденты с украинцами за рубежом

Время от времени за границей происходят инциденты с гражданами Украины. Так, 26 июня в Германии бойфренд застрелил 39-летнюю украинку, которая сбежала туда от войны вместе с 10-летней дочерью.

Впоследствии стало известно, что в норвежском городе Берген убили гражданку Украины. 30-летняя женщина приехала в эту страну в начале года вместе с 2-летним сыном.

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