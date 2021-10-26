На территорию Украины продукцию ввезли незаконно.

Госпродпотребслужба в Харькове применила штрафные санкции к сети магазинов сладостей за продажу российских конфет.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГПСС.

Специалисты проинспектировали магазины сети и обнаружили продажу подсанкционных товаров, которые ввезли на территорию Украины незаконно.

"Очень странно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", – рассказала глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Читайте такжеБеременна в 11 лет: на Закарпатье нашли самую молодую роженицу в УкраинеВ службе напомнили, что, согласно перечню запрещенных товаров в Постановлении Кабмина от 2015 года, ввоз и реализация указанной продукции запрещены.

По результатам проведенного инспектирования было снято с реализации и запрещено (согласно выданным предписаниям) дальнейшее обращение конфет российского производства в пределах полномочий ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Речь идет о продукции "Красный Октябрь", "кондитерского концерна "Бабаевский", АКконд". Всего 9 наименований конфет.

За нарушение требований законодательства относительно маркировки продукции к субъектам хозяйствования применены штрафные санкции в порядке, установленном законом.

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Автор: Виолетта Орлова