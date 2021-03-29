В Запорожье пара предавалась плотским утехам на глазах у всех / Скриншот
В одном из парков Запорожья пара воспользовалась весенним потеплением и занялась сексом прямо на газоне. Любовников не смутили многочисленные свидетели, которые снимали пару на видео.
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Видео с плотскими утехами было снято на массиве Радуга и разошлось по соцсетям. Как сообщает mv.org.ua, буквально в нескольких метрах от страстной пары гуляли люди с детьми.
Посетители парка, однако, решили не беспокоить пару замечаниями.
Коханці на Веселці
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