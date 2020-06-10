СБУ задержала работавшего на российскую разведку харьковчанина

Он был завербован спецслужбами страны-агрессора во время выезда в РФ.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Харькове гражданина Украины, который работал на российскую военную разведку.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленник работал на 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Оперативники спецслужбы установили, что агент был завербован спецслужбами страны-агрессора во время выезда в РФ. «Российские кураторы выбрали ему псевдоним «Сумрак» и отработали задачи по сбору информации с ограниченным доступом по воинским частям, дислоцирующимся в Харьковской области», - говорится в сообщении.

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В рамках уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали факт сбора «Сумраком» информации с ограниченным доступом по ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения операции Объединенных сил.

«Правоохранители задержали предателя в центральной части Харькова при попытке получения таблицы парольных сигналов для осуществления паролирования в воздушных радиосетях авиации Вооруженных сил Украины и государственной авиации Украины, которая имеет гриф ограничения доступа «секретно», - сообщили в СБУ.

В ходе задержания и обыска правоохранители изъяли у предателя носители информации со сведениями с ограниченным доступом. Сейчас задержанному злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании судом в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

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