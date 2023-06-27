Задержан администратор прокремлевского Телеграм-канала, который "сливал" локации ВСУ на Восточном фронте. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В сообщении сказано, что житель Покровского района после начала полномасштабного вторжения РФ создал собственный Телеграм-канал, где выкладывал электронные карты с пометками мест базирования и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. При этом отмечается, что информацию он по собственной инициативе собирал во время выездов на местность, где скрыто фиксировал локации украинских защитников.
В своем Телеграмм-канале он публиковал также сведения о последствиях российских воздушных ударов по территории района, "засвечивал" координаты пострадавших украинских объектов с привязкой к местности.
СБУ установила, что среди основных пользователей интернет-ресурса были боевики оккупационных группировок и представители спецслужб РФ, участвующие в боевых действиях против Сил обороны на Восточном фронте.
Кроме того, фигурант использовал собственный Телеграмм-канал для распространения фейков кремлевской пропаганды относительно общественно-политической ситуации в регионе.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении вооруженных Сил Украины в условиях военного положения).
Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
В Офисе генерального прокурора сообщили, что, этот Телеграм-канал был организован в апреле 2022 года и там происходило общение с подписчиками на военную тематику. "Задавая тон недовольства политикой властей Украины, администратор делал многочисленные информационные вбросы относительно действий и местонахождения украинских военных на территории региона", - сказано в сообщении.
Кроме того, комментировал посты других пользователей, подтверждал и уточнял их сообщения, добавляя результаты собственных наблюдений.
Борьба с предателями в Украине
Как сообщал УНИАН 26 июня, СБУ задержала информатора Российской Федерации, который собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС.
Жителем Южноукраинска, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в мае этого года, враг заинтересовался из-за его прокремлевских сообщений в одном из российских Telegram-каналов.
Злоумышленник собирал и передавал врагу информацию о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, охраняющих Южноукраинскую атомную электростанцию.
Российские "кураторы" платили деньги за выполнение своих задач. По предварительным оценкам, фигурант получил от врага в целом почти 9 тысяч гривен за выполнение предыдущих заданий.