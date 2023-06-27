Британские аналитики объяснили, как украинцам удалось добиться этой небольшой, но важной символически победы.

ВСУ смогли освободить небольшой участок территории в районе Красногоровки, который был оккупирован с 2014 года. Это стало возможным благодаря "перенапряжению сил" оккупантов на фоне украинского контрнаступления, сообщает британская разведка.

Британцы констатируют, что продвижение украинских десантников к востоку от села Красногоровка стало первым случаем после прошлогоднего вторжения России, когда украинские войска отвоевали территорию, находившуюся под российской оккупацией с 2014 года.

"Недавние многократные одновременные украинские атаки по всему Донбассу, вероятно, привели к перенапряжению сил "Донецкой Народной Республики" и Чечни, действующих в этом районе", – считают британские аналитики.

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Освобождение участка под Красногоровкой – что известно

24 июня украинское командование подтвердило информацию о том, что ВСУ смогли продвинуться в районе Марьинки и занять позиции, которые российские оккупанты удерживали с 2014 года. Однако фактически это произошло на неделю раньше, чем было сообщено публично.

По неподтвержденным данным, в первые дни полномасштабного вторжения РФ украинские десантники сумели зайти в Горловку, которая также находится под оккупацией с 2014 года. Однако закрепиться в городе тогда не удалось, и украинским бойцам пришлось отойти на исходные позиции.

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