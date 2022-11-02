Ее разоблачили на антиукраинской деятельности.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрение дочери эксминистра обороны, занимавшего эту должность в 2012-2014 годах. Ее разоблачили на антиукраинской деятельности.

Как сообщает СБУ, подозреваемая руководила предприятиями, которые поставляли товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса РФ. Киевская городская прокуратура заочно сообщила женщине о подозрении по ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет без права занимать определенные должности и конфискацию имущества.

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Напомним, что пост министра обороны Украины с 2012 по 2014 годы занимал экс-регионал российского происхождения Павел Лебедев. Он бежал из Украины во время Революции достоинства и скрывается от следствия.

Деятельность российских агентов в Украине

В начале октября СБУ задержала в Николаевской области предателей, готовивших псевдореферендум по заданию российских оккупантов. Двух агентов удалось арестовать, а организатор скрывается от правоохранителей.

Примерно в то же время в Одесской области задержали мужчину за поддержку российской агрессии. Житель Белгород-Днестровского оправдывал полномасштабное вторжение в Украину и отрицал военные преступления оккупантов.

В сентябре во Львове прекратили деятельность сети агитаторов, работавших на боевиков из так называемой "ЛНР". Преступники распространяли пропагандистские материалы и пророссийские нарративы, а также оправдывали российскую агрессию. Свою деятельность они вели в интернет-сообществах Львовского региона.

Некоторые агенты российских спецслужб выполняют более резонансные задачи. Недавно в офисе генпрокурора заявили, что киевлянин планировал ряд убийств политиков и военных по заказу российских спецслужб.

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