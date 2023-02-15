Задержанному суд избрал меру пресечения, отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" врагу данные об обороне Николаева.

По это сообщает пресс-центр СБУ. Отмечается, что задержали этого агента Федеральной службы безопасности России во время контрдиверсионных мероприятий на юге Украины.

"Злоумышленником оказался житель поселка Врадиевка Николаевской области. Российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству через запрещенную соцсеть "ВКонтакте". По указанию оккупантов он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона", - говорится в сообщении.

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Прежде всего врага интересовали точные координаты украинских войск и укрепрайонов в Николаеве. Кроме того, предатель передавал захватчикам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии.

По данным СБУ, разведданные нужны были оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Задержали злоумышленника на попытке передачи закрытых сведений в РФ.

"Установлено, что фигурант был завербован ФСБ после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессора он попал из-за своей деструктивной активности в российской соцсети, где выступал в поддержку кремлевского режима и оправдывал военные преступления рашистов", - сообщили в СБУ.

По данным следствия, он находился на постоянной связи с блогером, проживающим в России и работающим на ФСБ. Именно через него предатель передавал разведданные русским захватчикам.

Для этого он создавал в Google Maps картографические материалы, где метками помечал украинские объекты и отправлял их "связному" через анонимные мессенджеры.

Во время обысков по местам пребывания задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и смартфоны с доказательствами переписки с представителем страны-агрессора.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, возражения вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Война России против Украины - важная информация о борьбе с прихвостнями РФ

В январе СБУ сообщила, что в нашей стране с начала полномасштабного вторжения РФ разоблачено более 600 вражеских шпионов и агентов. По данным спецслужбы, прихвостни противника занимались разведывательно-подрывной деятельностью.

В начале февраля стало известно, что правоохранители задержали двух агентов РФ, которые помогали захватчикам подготовить ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектах Херсона и Одессы.

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