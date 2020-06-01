В Харькове муж погибшей женщины, которая выпрыгнула из окна с 6-месячным сыном, находился дома

53-летний мужчина заявил правоохранителям, что на момент трагедии он спал.

В Харькове полиция установила, что муж погибшей женщины, которая выпрыгнула из окна с 6-месячным сыном, на момент трагедии находился дома.

Об этом сообщила спикер Шевченковского отдела полиции Харькова Инесса Снытко.

По предварительной версии следствия, 42-летняя женщина со своим 6-месячным сыном выпрыгнула из окна 19-го этажа лестничной площадки дома, где она жила с семьей.

Полицейские установили, что на момент трагедии дома находился 53-летний муж погибшей, который сказал правоохранителям, что о смерти жены и ребенка узнал от них.

«Когда они уже пришли к нему домой, он сказал, что в этот момент, видимо, спал», - сообщила Снытко.

Никаких предсмертных записок следователи не нашли. Находилась ли погибшая на учете в психиатрической больнице, пока устанавливает следствие, однако, по словам соседей, женщина не имела психических расстройств.

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла 1 июня около 6:15 утра на улице Культуры возле станции метро «Научная». 42-летняя женщина со своим 6-месячным сыном выпрыгнула из окна 19-го этажа, от полученных в результате падения травм женщина с младенцем погибли на месте до приезда медиков.

Полиция открыла два уголовных производства: п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) по факту смерти ребенка и по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»).

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