Пациент выбросился из окна / фото dnepr.express
В Днепре в больнице имени Мечникова из окна выпрыгнул пациент, оставив при этом посмертную записку со словами «Извините за все».
Читайте такжеВ Харькове больной COVID-19 выпрыгнул из окна больницы – СМИОб этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на источники.
Отмечается, что 44-летний мужчина проходил лечение в ЛОР-отделении с диагнозом острый гнойный геносинусит.
Тело погибшего обнаружили очевидцы во внутреннем дворе медучреждения. Врачи констатировали его смерть.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и судмедэксперты.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Херсоне полицейские спасли женщину от самоубийства: вытащили из петли (фото)
- В Днепре 80-летняя пенсионерка хотела выброситься из окна восьмого этажа: ее спасли (видео)
- Муж спикера Нацполиции Волыни, устроивший смертельное ДТП, застрелился - СМИ
- В Запорожье женщина с подозрением на COVID-19 выпрыгнула из окна больницы (видео 18+)
- На побережье Затоки в Одесской области нашли мертвой обнаженную женщину
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram