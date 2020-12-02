Мужчина проходил лечение в ЛОР-отделении с диагнозом острый гнойный геносинусит.

В Днепре в больнице имени Мечникова из окна выпрыгнул пациент, оставив при этом посмертную записку со словами «Извините за все».

Читайте такжеВ Харькове больной COVID-19 выпрыгнул из окна больницы – СМИОб этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на источники.

Отмечается, что 44-летний мужчина проходил лечение в ЛОР-отделении с диагнозом острый гнойный геносинусит.

Тело погибшего обнаружили очевидцы во внутреннем дворе медучреждения. Врачи констатировали его смерть.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и судмедэксперты.

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Автор: УНИАН