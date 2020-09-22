В прокуратуре Киева прокомментировали самоубийства, произошедшие в больнице для больных COVID-19 в Cоломенском районе.
Как сообщает ТСН, это произошло в Киевской городской клинической больнице №4, ориентированной на лечение коронавирусной болезни.
В течение двух суток двое мужчин прыгнули из одного и того же окна второго этажа.
В течение двух суток двое мужчин прыгнули из одного и того же окна второго этажа.
Имеют ли самоубийства отношение к COVID-19, в настоящее время неизвестно: ни в медучреждении, ни в полиции этого не комментируют.
В столичной прокуратуре пояснили, что не могут разглашать подробности следствия.
Вместе с тем правоохранители сообщили, что начали расследовать оба случая как самоубийство.
"В настоящее время следователи полиции допрашивают персонал и пациентов этой больницы. При каких обстоятельствах на территории одной больнице, за такой промежуток времени... Это такие происшествия чрезвычайные. Поэтому и в местной прокуратуре, и в прокуратуре города Киева сейчас взяли это расследование на контроль", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
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