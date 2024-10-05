Чиновница из Хмельницкой области задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, у которой во время обысков изъяли почти 6 млн долларов США в разных валютах, сообщили о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.

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Отмечается, что чиновница задержана, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В ГБР отмечают, что 3 и 4 октября 2024 года правоохранители провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновницы и ее близких родственников.

У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов США, а также ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами. Дома у чиновницы и ее родственников работники ГБР нашли почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

Женщина пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.

Также, правоохранители обнаружили, что семье топ-чиновницы принадлежат немалые состояния. Среди прочего, они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. м2 в одном из парков Хмельницкого. За рубежом в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн долларов США.

Все эти доходы она не внесла в свои ежегодные декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что изъятые во время обысков средства признаны вещественными доказательствами и переданы на ответственное хранение в банк. Прокурор внес в суд ходатайство об их аресте.

Еще об этом случае

Как сообщал УНИАН, вчера сети облетело видео обнаруженных дома у руководительницы МСЭК пачек валюты, которыми плотно наполнены мебельные полки. В сообщении правоохранителей отмечалось, что в ходе следственных действий находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах. Отмечалось, что разоблачили в незаконном обогащении не только руководительницу Хмельницкого областного центра МСЭК, но и ее сына, который занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Во время обысков изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты.

СМИ пишут, что речь идет о руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяне Крупу.

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