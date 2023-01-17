Его задержали на границе.

Вблизи украинско-польскоq границы украинские пограничники задержали россиянина, который пытался попасть в Украину.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины. Сообщается, что иностранца задержали военнослужащие отдела "Ривне". Он переплыл на матрасе через Западный Буг.

Мужчину остановили как только он пересек государственную границу. Россиянин пояснил, что якобы длительный срок проживал в Украине, а после выезда за границу легально вернуться назад не имел возможности.

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Отмечается, что после составления всех соответствующих документов он будет отвечать в соответствии с действующим законодательством Украины.

Инциденты на границе

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области мужчина выдавал себя за многодетного отца чтобы пересечь границу Украины.

По данным Государственной пограничной службы, с 24 февраля 2022 года 12 тысяч граждан Украины пытались незаконно покинуть страну.

Пограничники 12 раз находили утопленников на украинско-румынском речном участке границы.

А в декабре в Закарпатской области нашли мертвыми мужчин, пытавшихся бежать через горы в Румынию.

Также было зафиксировано 410 попыток подкупа пограничников на сумму более 4,9 миллионов гривен.

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