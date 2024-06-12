Этой ночью Россия выпустила по Украине ракеты, людей предупреждают о воздушной опасности.
В официальном Telegram-канале Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной опасности для восточных, северных и южных областей. "Вероятные пуски крылатых ракет с самолетов ТУ-95мс", - говорится в сообщении.
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Обновлено в 03:49: Ракеты в Черкасской области, курсом на запад.
Обновлено в 03:47: Ракеты на Кировоградщине, движутся по руслу Днепра на юг.
Обновлено в 03:35: Ракеты с Полтавщины летят в Черкасскую область.
Обновлено в 03:34: Группы "шахедов" на востоке и западе Киевщины, курсом на Киев. Дроны на Полтавщине направляются на Миргород, а группа БПЛА на Черниговщине держит курс на север.
Обновлено в 03:30: Вторая группа ракет на Сумщине, курс - юго-западный.
Обновлено в 03:27: Ракета с Сумщины летит на Полтавщину, в направлении Миргорода.
Обновлено в 03:23: Ракеты на Сумщине, курс - западный.
Украина под атакой РФ: последние новости
По последним данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины три ракетных и 55 авиационных ударов. Также россияне совершили более 2800 обстрелов и задействовали 640 дронов-камикадзе.
Ночью стало известно об угрозе беспилотников типа "Shahed" для ряда областей, военные фиксировали их в Запорожье, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях.