Шансы РФ на успех уменьшаются: Сырский рассказал о самых горячих участках фронта

Россия пытается захватить как можно больше территорий до момента массового поступления в Украину западного вооружения и F-16.

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны на Купянском, Покровском, Кураховском, Времовском направлениях, рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В частности, он отметил, что противник на этих направлениях проводит активные наступательные действия различной интенсивности, пытаясь прорвать оборону украинских защитников и захватить важные участки местности, или населенные пункты, которые влияют на устойчивость украинской обороны.

"Основные усилия враг сосредоточивает на Покровском направлении, где сконцентрировано подавляющее количество его ударных бригад и полков. Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Роботино, Крынок и островов в прибрежной части левого берега Днепра", - рассказал Сырский. Видео дня

Он также добавил, что сейчас Россия понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от западных партнеров, в том числе и самолетов F-16, время будет играть в пользу Украины, а шансы РФ на успех будут уменьшаться.

"Поэтому, командование российских войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения наших войск, срыва подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям", - добавил Сырский.

По словам Главнокомандующего, Силы обороны Украины продолжают демонстрировать стойкость, мужество и патриотизм вдоль всей линии фронта. К примеру, накануне один украинский военный взял в плен сразу четырех оккупантов в Донецкой области.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении более 1000 оккупантов вдоль всей линии фронта за прошедшие сутки. Кроме того, Силы обороны поразили около 80 единиц вражеской техники, в том числе 20 танков и бронемашин и 14 артиллерийских систем.

По информации Forbes, украинские войска заблокировали до 400 россиян на химическом заводе в центре Волчанска и часть из них уже сдались после того, как неоднократные попытки спасти их не увенчались успехом.

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