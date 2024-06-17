Одной из целью БпЛА стал Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод.

Этой ночью дроны-камикадзе Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали военные объекты в трех регионах РФ.

Как сообщили УНИАН источники в украинской разведке, БПЛА атаковали объекты в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях.

В частности одной из целей БПЛА стал Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод, оба предприятия используются агрессором в военных целях.

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"В районе указанных объектов местные жители слышали звуки взрывов, а также работу ПВО. О воздушной угрозе сообщили также так называемые "губернаторы" Липецкой и Воронежской областей. Также около трех ночи по местному времени, со слов местных жителей прозвучали взрывы над территорией Воронежской области", - заявил собеседник агентства.

По словам источника, информация о последствиях атаки в настоящее время уточняются.

Операции ГУР по объектам РФ: последние новости

8 июня украинские дроны впервые долетели до Северной Осетии в РФ, где расположен стратегический военный аэродром РФ "Моздок". При этом расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1000 километров.

Атака дронов была успешной спецоперацией ГУР.

В ночь на 6 июня украинские разведчики атаковали российскую нефтебазу в Белгородской области. В результате удара загорелся один из резервуаров, но пожар якобы был ликвидирован и "никто не пострадал".

В ночь на 27 мая беспилотники ГУР атаковали нефтебазу в Орловской области. Взрывы прогремели на территории Ливенской нефтебазы.

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