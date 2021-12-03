В связи с тем, что несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, к нему возможно применить лишь принудительные меры воспитательного характера.

Родственники убитой 6-летней Мирослав Третьяк из Старого Салтова Харьковской области не смогли доказать бездействие госорганов, которые должны были бы предотвратить преступление, совершенное 13-летним Богданом Федем.

Об этом сообщает Newsroom.

2 декабря судьи рассматривали дело по трем статьям – умышленное убийство, изнасилование и сексуальное насилие. На заседании в четверг было принято отправить несовершеннолетнего Богдана на три года в общеобразовательную школу социальной реабилитации.

Суд постановил взыскать с матери подростка 7 тысяч гривень (фактически компенсация за погребение ребенка). Также семья Мирославы требовала от государства 100 миллионов гривень моральной компенсации, в этой части иска суд истцу отказал.

Читайте такжеЧетвертая смерть за месяц: в Харькове на станции метро умер мужчина (фото)"Суд посчитал, что мы не доказали бездействие госорганов, которые игнорировали сигналы и не обращали внимание на поведение подростка", – рассказал в комментарии изданию адвокат Артем Донец.

Решение суда в последней части планируют обжаловать.

Смерть Мирославы Третьяк

28 июля, полиция Харьковской области распространила сообщение о розыске ребенка. О пропаже девочки в 19:10 сообщила ее мать, рассказав, что ребенок пошел гулять с 13-летним знакомым, который живет неподалеку в поселке Старый Салтов.

Девочку нашли мертвой. Тело ребенка обнаружили в заброшенном доме с признаками насильственной смерти - были ушибы головы и лица.

В совершении преступления подозревали несовершеннолетнего, с которым пошла гулять жертва. Речь идет о подростке, который живет с мамой по соседству. По информации СМИ, 13-летний Богдан Ф. ранее уже находился в поле зрения полиции из-за жестокого обращения с животными.

Мать погибшей девочки Татьяна Третьяк рассказала, что дочь с предполагаемым убийцей знакома с детства. Богдан водился с малышами постоянно, несмотря на разницу в возрасте.

В октябре адвокат семьи Мирославы раскрыл жуткие детали расследования трагедии. Над девочкой дважды поиздевались.

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Автор: Виолетта Орлова