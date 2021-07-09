По словам медицинских работников, у пострадавшего мужчины разошлись послеоперационные швы.

Вечером в четверг, 8 июля, мужчина скончался на улице в Киеве от потери крови.

Об этом сообщает «Киев оперативный».

Несчастный случай произошел на проспекте Победы,10.

"По словам медицинских работников, у пострадавшего мужчины разошлись послеоперационные швы. К сожалению, он умер на месте от потери крови", - говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагического происшествия.

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Автор: Денис Прядко