Несчастный случай произошел на проспекте Победы,10 / скриншот из видео
Вечером в четверг, 8 июля, мужчина скончался на улице в Киеве от потери крови.
Об этом сообщает «Киев оперативный».
Несчастный случай произошел на проспекте Победы,10.
"По словам медицинских работников, у пострадавшего мужчины разошлись послеоперационные швы. К сожалению, он умер на месте от потери крови", - говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагического происшествия.
Читайте такжеВ Херсоне полицейский на "зебре" насмерть сбил пешехода и скрылся (видео)
Вас также могут заинтересовать новости:
- На Киевщине 18-летняя беременная дочь поссорилась с матерью и закопала ее труп во дворе
- Смотрела телевизор: в Одессе под завалами дома нашли тело пенсионерки
- На пляже в Кирилловке работника водных аттракционов убило током: подробности трагедии
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram