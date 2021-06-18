По предварительной информации, умершей было около 70 лет, ей стало плохо.

В четверг, 17 июня, под Павлоградом Днепропетровской области в пассажирском поезде «Константиновка – Одесса» умерла женщина.

Об этом пишет «Информатор» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что в связи с этим в Днепре задерживали рейсы на час, пока на месте ждали полицию и карету «скорой помощи».

По предварительной информации, умершей женщине было около 70 лет.

Читайте такжеСмертельное падение в поезде Рахов- Киев: появились новые подробности трагедииПо словам свидетелей, ей стало плохо в поезде. Причины случившегося устанавливаются.

Как сообщают пассажиры, ожидающие поезда на вокзале в Днепре, рейсы задерживали как минимум на час.

Смерть пассажира поезда № 358 «Рахов – Киев»: подробности

12 июня стало известно, что в поезде № 358 с верхней полки упал мужчина. Утром он скоропостижно скончался.

Сообщалось, что после падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Однако под утро ему стало хуже.

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Автор: Катерина Шварц