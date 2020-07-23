Первый аквапарк для собак в Дубае
17:11, 23 июля 2020
115
В Дубае открылся первый на Ближнем Востоке парк водных развлечений для собак, построенный по примеру подобного заведения в Испании.
Свежие фото из аквапарка для собак в Дубае опубликовал фотосервис Reuters.
Дубайский необычный аквапарк, получивший название Aqua Pawk (paw по-английски означает "лапа"), дает возможность четвероногим питомцам освежиться в характерную для этих мест летнюю жару, когда находиться на улице днем практически невозможно.
Песиков при этом активно развлекают сотрудники аквапарка.
Как сообщал УНИАН.Туризм, с 7 июля Дубай открыл границы для иностранных туристов, в том числе для украинцев.
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.