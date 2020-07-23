В Дубае открылся первый на Ближнем Востоке парк водных развлечений для собак, построенный по примеру подобного заведения в Испании.

Свежие фото из аквапарка для собак в Дубае опубликовал фотосервис Reuters.

Дубайский необычный аквапарк, получивший название Aqua Pawk (paw по-английски означает "лапа"), дает возможность четвероногим питомцам освежиться в характерную для этих мест летнюю жару, когда находиться на улице днем практически невозможно.

Песиков при этом активно развлекают сотрудники аквапарка.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 7 июля Дубай открыл границы для иностранных туристов , в том числе для украинцев.