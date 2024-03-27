Злоумышленники обманули четырех граждан на более чем 100 тысяч гривень.

Война в Украине продолжается, но это не мешает злоумышленникам наживаться на согражданах. Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые разработали схему для завладения средствами людей под предлогом покупок на онлайн-площадке объявлений OLX.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, сейчас сообщено о подозрении трем гражданам Украины по факту мошенничества путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 4 ст. 190 УК Украины). По данным следствия, подозреваемые разработали схему для завладения средствами людей под предлогом покупок на онлайн-площадке объявлений OLX. Это делалось путем создания фишинговой ссылки во время оформления доставки.

"Как только покупатель заинтересовался товаром, мошенники предлагали ему безопасный способ покупки и сбрасывали ссылку, внешний вид которой полностью копирует дизайн сайта "OLX доставки". При переходе по этой ссылке и заполнении необходимых полей с указанием реквизитов своих платежных карточек, злоумышленники получали данные, которые вводили в приложение Google Pay, и, создавая виртуальные счета потерпевших, снимали деньги", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас правоохранители уже установили четырех граждан, которым нанесен ущерб на более 100 тыс. гривень. Сейчас устанавливаются другие пострадавшие, количество которых предварительно достигает около пяти десятков. В суд подано ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

По данным регионального главка Нацполиции, организовал мошенническую схему ранее судимый за имущественные преступления мужчина, который временно проживает в Одессе. Вместе со своей сожительницей и общим знакомым, они создали сайт-двойник популярного онлайн-сервиса по продаже товаров.

"В дальнейшем, выдавая себя за покупателей, злоумышленники подыскивали и убеждали граждан в намерении приобрести у них товар и сразу же предлагали перейти по ссылке на заранее созданный мошеннический ресурс для оформления бесплатной доставки товаров", - добавили в полиции.

Доверчивые граждане, желая продать товар, соглашались на эти условия и переходили на фишинговый веб-ресурс, визуально похожий на настоящий, где вводили свои личные данные и реквизиты банковских карт (номер, СѴѴ код, срок действия карты). Таким образом злоумышленники получали необходимые им данные и осуществляли несанкционированное вмешательство в интернет-банкинг и проводили транзакции с банковских счетов потерпевших. Правоохранители установили пока четырех граждан, которых злоумышленники обманули почти на 119 тыс. грн.

В ходе проведения обысков по месту жительства правонарушителей правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, сим-карты, банковские карты и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе задержали мошенника, который под предлогом оформления госпомощи заманивал людей на "двойник" государственного сайта, получал данные банковских карт и присваивал деньги. В частности, житель Одессы создал ссылку на сайт, внешний вид которого полностью копирует дизайн сайта Государственной помощи в рамках программы "єПідтримка".

Под "двойник" злоумышленник закреплял фишинговые интернет-ссылки в социальных сетях Facebook и Instagram. Люди, которые надеялись на помощь, переходили по этой ссылке и заполняли необходимые поля с указанием реквизитов своих платежных карточек. Одессит получал эти данные и с их помощью авторизовался в приложениях онлайн-банкинга. Средства потерпевших он списывал на собственноручно созданные аккаунты в одной из известных служб доставки.

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