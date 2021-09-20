Злоумышленником оказался 33-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Вышгороде (находится под Киевом) задержан вооруженный водитель-"мажор", который пытался убежать от правоохранителей и открывал огонь в их сторону.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, во время патрулирования города Вышгород работники группы реагирования патрульной полиции остановили автомобиль "Audi", водитель которого хаотично двигался по дороге.

"В ответ мужчина достал оружие и начал направлять его в сторону полицейских, после чего въехал в шлагбаум и попытался скрыться. На требование полицейских остановиться мужчина не реагировал и продолжал движение. Полицейские преследовали водителя, однако нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации и осуществил около восьми выстрелов в сторону служебного автомобиля полицейских. Через сорок минут автомобиль удалось заблокировать и задержать водителя в Печерском районе столицы", – говорится в сообщении.

При этом во время освидетельствования было установлено, что 33-летний мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее он также привлекался к уголовной ответственности по ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Как выяснили правоохранители, правонарушитель осуществлял выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль.

С места происшествия изъято оружие, разрешительные документы, патроны и гильзы.

Автомобиль изъят и доставлен на специально отведенную площадку для временного задержания транспортных средств.

Полиция задержала 33-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Читайте такжеКопы не приехали: под Киевом люди сами разобрались с "чрезвычайно пьяным" водителем (видео)По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает заключение на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее в Киеве произошел подобный инцидент – правоохранители гонялись за водителем на автомобиле BMW. В ночь на 12 сентября на бульваре Леси Украинки водитель на иномарке выехал на полосу, предназначенную для общественного транспорта, его решили остановить правоохранители, но мужчина решил бежать.

Убегая от копов, мужчина на большой скорости налетела сразу на трех лежачих полицейских, и авто чуть "не потеряло" колесо. Позже правоохранителям удалось остановить машину – она доехала до Дружбы Народов. За рулем авто находился мужчина, 1996 года рождения.

Авторы: Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк