В Харькове будут судить подполковника полиции, который после получения взятки пытался скрыться от копов

Полицейский, убегая от правоохранителей, выбросил деньги из автомобиля и оставил в нем собственного ребенка.

В Харькове будут судить подполковника полиции, который после получения взятки пытался скрыться от правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 20 января указанный полицейский получил взятку в размере 1500 долларов.

«Частный предприниматель передал ему взятку, чтобы оперуполномоченный «закрыл глаза» на самовольное занятие бизнесменом земельного участка и возведение незаконной пристройки, которую использовали для расширения площади кафе», - говорится в сообщении.

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По данным прокуратуры, события происходили возле магазина на площади Конституции.

«Получив взятку в салоне своего авто, подполковник пытался покинуть место события, но был заблокирован оперативными сотрудниками, он заехал на тротуар и мимо пешеходов поехал к центральному входу в Харьковский городской совет. Преследование продолжилось на проезжей части. Пытаясь избавиться от денег, полицейский на ходу выбросил их в окно. Во время погони авто злоумышленника столкнулось с автомобилем правоохранителей и было заблокировано, после чего подозреваемый выбежал из машины, несмотря на то, что в ней сидел его 8-летний ребенок, и побежал по площади Павловской. В сквере полицейского догнали и задержали. Выброшенные деньги собрали очевидцы события и передали правоохранителям», - рассказали в ведомстве.

Указанное уголовное производство расследовало территориальное управление ГБР в г. Полтаве, оперативное сопровождение осуществляло Харьковское управление ДВБ НП Украины.

По согласованию с прокуратурой области обвинительный акт в отношении подполковника по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) направлен в суд

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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