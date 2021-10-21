Злоумышленники реставрировали детали, которые были в употреблении, отметили в Офисе генпрокурора.

В Днепре разоблачили должностных лиц частного предприятия, которое устанавливало бывшие в употреблении детали на боевую технику для военных в зоне ООС на Донбассе.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, предприятие стало победителем тендерных торгов на ремонт военной техники на 58 млн грн.

Читайте такжеУкраину оставили без десятков миллионов гривеньПри этом тендерная документация содержала недостоверные сведения о якобы имеющемся разрешении, помещении, а также материально-технической базе для проведения таких работ.

"Используя арендованное помещение, работники предприятия разбирали бывшую в употреблении технику на детали, которые впоследствии реставрировали и устанавливали на боевую технику под видом новых", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью легализации своих действий они заключали фиктивные договоры о якобы поставке новых запчастей с подконтрольными субъектами предпринимательской деятельности. В дальнейшем такая техника направлялась в зону проведения ООС.

Правоохранителями проведен ряд обысков в помещениях предприятия и военного представительства, во время которых изъята документация, военная техника, автомобили и тому подобное. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в СБУ сообщили, что в Одессе разоблачили схему вымогательства взяток у военных, отправлявшихся в зону ООС. По данным спецслужбы, схему незаконного обогащения организовал военный.

Автор: Светлана Макринская