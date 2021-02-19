До приезда полиции мужчину расштурхали, однако он едва держался на ногах.

В центре Харькова прямо на дороге нетрезвый водитель вызвал пробки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Его авто остановилось посреди улицы с оживленным движением. За ним начали собираться другие машины. Сначала харьковчане сигналили, а потом решили выяснить причину остановки.

В салоне обнаружили спавшего за рулем мужчину. У его ног валялась бутылка водки, а из салона пахло спиртным. До приезда полиции мужчину разбудили, однако он едва держался на ногах. Пройти тест на алкоголь категорически отказался.

Патрульные выписали харьковчанину протокол за управление транспортом на пьяную голову.

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Автор: УНИАН