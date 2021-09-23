Мужчины разделились на две группы: первая перевозила посылки с запрещенными веществами, а вторая играла роль правоохранителей.

В Киеве разоблачили банду псевдополицейских, которая занималась разбоями и вымогательством. Семеро мужчин, четверо из которых - таксисты, выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и заставляли наркозависимых платить им "отступные".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры Facebook.

Так, группировка, в состав которой входило семь человек, организовали преступную деятельность, связанную с вымогательством денег от наркозависимых лиц и людей, занимающихся сбытом запрещенных законом веществ. Среди банды псевдополицейских было четверо таксистов.

Водители получали заказы от клиентов на доставку посылок. Мужчины заглядывали в отправления, если там были наркотики, они сообщали об этом другим участникам банды. Тогда группировка действовала по так называемому сценарию.

"В дальнейшем сообщники, выдавая себя за сотрудников полиции, проводили псевдозадержание лица, которому предназначалась посылка. Запугивая потерпевших уголовной ответственностью, незаконно удерживая их против воли, в том числе с применением спецсредств, злоумышленники требовали от них денежные средства в качестве "откупных" в размере от 2 тыс. гривень до 20 тыс. гривень, в том числе за счет оргтехники и других ценных вещей", - рассказали в пресс-службе.

Читайте такжеПохитили дочь депутата и требовали огромный выкуп биткоинами: в СБУ рассказали о задержании бандыПолиция установила, что от действий банды псевдополицейских пострадали семь человек. Подозреваемых уже задержали, ими оказались мужчины в возрасте от 25 до 33 лет, которые живут в Киеве и области. Организатором банды оказался 28-летний уроженец Черкасской области, который также жил в столице.

Сейчас правоохранители устанавливают, была ли эта банда причастна к ряду аналогичных преступлений, которые произошли в Киеве с февраля по сентябрь 2021 года.

Задержанным сообщено о подозрении, они находятся под стражей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве столкнулись два полицейских автомобиля. ДТП попало на фото.

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Автор: Полина Кузенко