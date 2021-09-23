Рынок "Юность" открыли в 1971 году, сначала он назывался "Лесной".

В Киеве на Лесном массиве "зачистили" территорию рынка "Юность".

Об этом пишет Telegram-канал "Киев без цензуры", публикуя фото в подтверждение.

Отмечается, что таким образом столицу очищают от незаконных МАФов.

"Чиновники уверяют, что уже 6 лет установить законно новый киоск в городе невозможно. Хотя, судя по тому, что мы наблюдаем ежедневно на улицах, киоски появляются в самых неожиданных местах, причем их лепят где попало", – говорится в сообщении.

В работах по "зачистке" были задействованы бригады коммунального предприятия "Киевблагоустройство". На рынке уже демонтировали более полусотни МАФов.

Рынок "Юность": что известно

Читайте также73% жителей Киева одобрили инициативу КГГА убрать ларьки из подземных переходов - опрос "Рейтинга"Известно, что колхозный рынок открыли в 1971 году. Сначала он назывался "Лесной". Однако позже стал называться "Юность", из-за трамвайной остановки "Улица Юности" поблизости.

Рынок "Юность" считался крупнейшим строительным рынком Киева.

Возле рынка всегда образовывались огромные пробки.

Ранее сообщалось, что в Киеве собираются снести еще один рынок – "Демеевский". Якобы на его месте собираются построить 85-метровое здание с торговым центром.

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Автор: Катерина Шварц