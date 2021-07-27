На Харьковщине задержан "вор в законе" по кличке "Леван Гальский" и "криминальный авторитет". Они пытались попасть на территорию Украины из Российской Федерации вне пункта пропуска. Мужчины прятались в подсолнухах.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Отмечается, что вчера, 26 июля, правоохранители задержали двух человек без каких-либо документов.
"По оперативным данным, нарушителями являются "вор в законе" по кличке "Леван Гальский" и "криминальный авторитет", - говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что 42-летний "вор в законе" – гражданин Российской Федерации – в мае этого года был включен в санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сообщник-31-летний гражданин Грузии и "криминальный авторитет".
Читайте такжеВ Киеве отец на Tesla учил девятилетнего сына вождению: "ученик" устроил ДТП (видео)Мужчин задержали на основании ст. 263 кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас с ними работают правоохранители.
Как известно,14 мая СНБО принял решение о санкциях против 138 юридических и 674 физических лиц, среди них – связанные с агрессией Российской Федерации против Украины и "воры в законе".
Ранее УНИАН уже сообщал, что 12 моряков РФ пытались попасть в Украину по паспортам оккупированного Крыма. Нарушителям запретили въезд в Украину на три года.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- В Кременчуге девочка получила тяжелую травму позвоночника во время прыжков на батуте
- Близ Тернополя в компании несовершеннолетних изнасиловали 13-летнюю девочку, она в реанимации
- В Кривом Роге с 14 этажа упал строитель, который ремонтировал фасад дома
- В Одесской области женщина погибла под колесами пассажирского поезда
- Во Львове пьяный водитель попал в ДТП и заснул во время оформления протокола (видео)