Задержанный "вор в законе" является гражданином России, он находится в санкционном списке СНБО.

На Харьковщине задержан "вор в законе" по кличке "Леван Гальский" и "криминальный авторитет". Они пытались попасть на территорию Украины из Российской Федерации вне пункта пропуска. Мужчины прятались в подсолнухах.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Отмечается, что вчера, 26 июля, правоохранители задержали двух человек без каких-либо документов.

"По оперативным данным, нарушителями являются "вор в законе" по кличке "Леван Гальский" и "криминальный авторитет", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что 42-летний "вор в законе" – гражданин Российской Федерации – в мае этого года был включен в санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сообщник-31-летний гражданин Грузии и "криминальный авторитет".

Читайте такжеВ Киеве отец на Tesla учил девятилетнего сына вождению: "ученик" устроил ДТП (видео)Мужчин задержали на основании ст. 263 кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас с ними работают правоохранители.

Как известно,14 мая СНБО принял решение о санкциях против 138 юридических и 674 физических лиц, среди них – связанные с агрессией Российской Федерации против Украины и "воры в законе".

Ранее УНИАН уже сообщал, что 12 моряков РФ пытались попасть в Украину по паспортам оккупированного Крыма. Нарушителям запретили въезд в Украину на три года.

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Автор: Светлана Макринская