Принц на два месяца переедет в СИЗО / фото npu.gov.ua

Орджоникидзевский районный суд Запорожья взял под стражу "вора в законе" по прозвищу "Принц", который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, соответствующее решение суд принял 26 мая.

"Вор в законе", который находится в санкционном списке СНБО, обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и в незаконном обращении с оружием. В зале суда он был взят под стражу сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

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Автор: Светлана Макринская