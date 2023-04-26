Она периодически глотала разные предметы.

В Британии 48-летняя женщина по имени Анита Гиббс проглотила ручку и умерла, когда ее кончик проткнул часть кишечника.

Как пишет Mirror, у Гиббса были проблемы с психическим здоровьем. Указывается, что ручка сместилась от падения и под давлением проткнула стенку кишечника.

Отмечается, что женщина периодически глотала различные предметы. Несколько лет назад она уже глотала ручку. Тогда ее удалили, а другую - оставили из-за угрозы жизни.

Видео дня

Гиббс была срочно доставлена в больницу Университета Норфолка и Норвича после того, как она упала в доме, в котором о ней заботились. Последние месяцы своей жизни она провела в стационаре.

Медсестре она заявила, что проглотила еще одну ручку. Сейчас идет следствие.

Необычные случаи смерти

В Индонезии 7-метровый питон полностью проглотил женщину. 54-летняя местная жительница ушла на работу, а спустя сутки спасатели нашли раздутую змею, внутри которой было тело погибшей.

В Японии приговоренная к смертной казни Миюки Уэта умерла, задохнувшись едой в тюремной столовой.

В России на конкурсе поедания блинов умерла женщина - она подавилась, но решила продолжить есть.

Вас также могут заинтересовать новости: