В 2018 году 22-летний Владимир Клим умер во время задержания, проглотив пакет с каннабисом.

Тернопольский апелляционный суд оправдал шестерых патрульных подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР), которых ранее приговорили к 8 годам заключения из-за смерти 22-летнего львовянина во время задержания.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Тернопольский апелляционный суд закрыл дело в отношении наших ребят и оправдал их", - написал он.

Как сообщили УНИАН родственники погибшего Владимира Клима, они планируют обжаловать это решение суда.

Как сообщал УНИАН, 3 августа Галицкий районный суд Львова приговорил к 8 годам лишения свободы шестерых патрульных полицейских из-за смерти 22-летнего львовянина Владимира Клима в 2018 году.

Суд признал полицейских подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) Александра Демчину, Назария Андрушкива, Станислава Гетмана, Степана Дороша, Дмитрия Леськива и Олега Устияновского виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 265 УКУ).

Также полицейских лишили званий "лейтенант полиции" и запретили занимать должности в государственных органах в течение трех лет.

Инцидент произошел в феврале 2018 года на улице Кулиша во Львове. Тогда во время рейда в игорном заведении работники подразделения ТОР обнаружили у одного из посетителей пакет с неизвестным веществом. 22-летний львовянин положил его в рот и попытался убежать. Патрульные задержали парня и просили выплюнуть пакетик. Однако парень глотнул полиэтиленовый пакет и умер. Полицейские пытались его реанимировать, оказывали первую медицинскую помощь, непрямой массаж сердца, но это не помогло. Медики "скорой", приехавшие на вызов инспекторов, лишь констатировали смерть.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти молодого мужчины стало то, что он задохнулся из-за пакетика с 2,3 грамма каннабиса, который он проглотил.

Суд установил, что полицейские неправомерно применили физическую силу к пострадавшему, надели ему пластиковые наручники-стяжки, чем лишили его возможности оказать себе помощь самостоятельно и способствовали его удушению.

Также суд постановил взыскать из государственного бюджета моральный ущерб более 4 млн грн в пользу родственников погибшего. Полицейские из собственных средств должны были компенсировать 48 тыс. грн за проведение экспертизы.

Вас также могут заинтересовать новости: