Несколько лет назад японка была осуждена за убийство двух мужчин.

В Японии приговоренная к смертной казни Миюки Уэта скончалась, подавившись едой в тюремной столовой. Об этом пишет The Japan Times.

По информации Министерства юстиции Японии, женщина была осуждена за ограбление и убийство двух мужчин в 2009 году. Ее приговорили к смертной казни, которая, как это часто бывает, откладывалась годами, в частности из-за постоянных апелляций.

В субботу, 14 января, 49-летняя Уэта потеряла сознание во время приема пищи в хиросимской тюрьме. Ее доставили в больницу, где медики констатировали смерть от удушья.

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Япония – последние новости

Власти Японии одобрили сброс в океан радиоактивной воды из резервуаров атомной станции Фукусима, разрушенной во время землетрясения и цунами в 2011 году. Утверждается, что воду максимально очистят от радионуклидов перед сбросом.

На этой неделе официальный Токио выделил 100 миллионов долларов на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины.

Во время ракетного обстрела Киева 31 декабря российские оккупанты попали по гостинице и ранили японского журналиста. Посольство Японии выразило возмущение действиями агрессора.

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