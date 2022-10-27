Женщина ушла на работу, а вечером, когда она не вернулась, ее муж забил тревогу.

В Индонезии 7-метровый питон целиком проглотил женщину. 54-летняя местная жительница ушла на работу, а спустя сутки спасатели нашли раздутую змею, внутри которой было тело погибшей.

Об этом сообщает The Washington Post.

Так, жительница индонезийской провинции Джамби, расположенной на острове Суматра, ушла из дома утром. Она отправилась на работу - на каучуковую плантацию, где собирала деревья. Вечером женщина не вернулась домой и ее муж забил тревогу. Он сразу же отправился ее искать. Мужчина понял, что случилась беда, когда нашел посреди плантации вещи своей жены: куртку, платок, сандалии и нож.

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Утром искать женщину уже отправилась поисковая бригада. Рядом с местом, где лежали вещи сборщицы деревьев, они обнаружили огромную раздутую змею.

Спасатели убили 7-метрового питона и вспороли ему живот. Они были сильно удивлены: внутри змеи было тело женщины. Питон заглотил ее целиком.

Как отметил защитник змей Натан Русли, директор Фонда герпетофауны Индонезии, проглотить женщину мог сетчатый питон.

Как питон может проглотить человека

Сетчатый питон является неядовитой змеей, которая обычно редко нападает на людей. Чаще всего такие рептилии охотятся на мелких животных, которых они душат, а потом едят.

Питон обвивает жертву своим телом, ученые называют это "объятиями смерти". И когда жертва делает вдох, змея усиливает хватку, из-за чего животное или человек, которое попалось в такие "объятия", не может выдохнуть. Челюсти сетчатого питона могут разжиматься настолько широко, что могут проглотить жертву, которая будет больше его головы.

К счастью, змеи охотятся на людей нечасто. Известно, что подобные случаи происходят раз в год.

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