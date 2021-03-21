На вчерашней акции сторонников Сергея Стерненко под Офисом президента задержали человека, била стекла в дверях здания. Мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве.
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Об этом в Facebook сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко. Он также обнародовал видео с места событий.
Геращенко обратил внимание на позицию участников акции. Так, один из активистов заявил, что стекла на самом деле били полицейские провокаторы.
«Если это действительно так, и полицейские задержали полицейского провокатора, а не обычного вандала-хулигана, то я не понимаю почему вчера в отделение полиции пришла толпа граждан которые с дракой требовали выпустить задержанного? Для чего выпустить ? Чтобы свести с ним счеты как с лицом, которое своими провокационными действиями исказило «мирный» характер протеста? Или для того чтобы он избежал ответственности за свои умышленные хулиганские действия?",- задается вопросом чиновник.
Акция в поддержку Стерненко: что происходило
- Акция в поддержку Сергея Стерненко в знак протеста против его заключения началась 20 марта в 19:00 - в день его рождения. Участники скандировали: "Зеленский, не молчи!", а также: "справедливость - Стерненко, справедливость - всем!".
- Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решетки Стерненка и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Участники протестов жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены офиса президента, а также разливали красную краску.
- В двух центральных дверях ОП протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.
Дело Стерненко: что известно
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
- Стерненко и еще одного обвиняемого по делу - Руслана Демчука - взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.
- 19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.
- Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело об обвинении Стерненко в умышленном убийстве гражданина Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.
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