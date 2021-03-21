Вчера под участок полиции пришла толпа протестующих, которые требовали выпустить задержанного.

На вчерашней акции сторонников Сергея Стерненко под Офисом президента задержали человека, била стекла в дверях здания. Мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве.

Читайте такжеВ МВД обещают привлечь к ответственности причастных к беспорядкам под Офисом президента

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко. Он также обнародовал видео с места событий.

Геращенко обратил внимание на позицию участников акции. Так, один из активистов заявил, что стекла на самом деле били полицейские провокаторы.

«Если это действительно так, и полицейские задержали полицейского провокатора, а не обычного вандала-хулигана, то я не понимаю почему вчера в отделение полиции пришла толпа граждан которые с дракой требовали выпустить задержанного? Для чего выпустить ? Чтобы свести с ним счеты как с лицом, которое своими провокационными действиями исказило «мирный» характер протеста? Или для того чтобы он избежал ответственности за свои умышленные хулиганские действия?",- задается вопросом чиновник.

Акция в поддержку Стерненко: что происходило

Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Стерненко и еще одного обвиняемого по делу - Руслана Демчука - взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело об обвинении Стерненко в умышленном убийстве гражданина Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров