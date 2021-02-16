На днях из-за потопа было заблокировано движение возле станции метро "Черниговская". На этот раз инцидент произошел на Позняках.

В Киеве на Позняках затопило одну из улиц района. Причина - масштабный прорыв трубы.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

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Как уточняет автор, затопило участок проспекта Григоренко вблизи дома №40 в Дарницком районе.

"На дворе так потеплело, что на улицах появились реки воды. А, та нет - то очередной прорыв трубы на Позняках (возле Эпицентра)", - говорится в сообщении.

В комментариях некоторые киевляне напомнили о морозах, которые прогнозируют в столице, и предупредили об осложнении движения по проблемному участку для водителей. Кто-то припомнил похожие инциденты в других частях города. "Новый челлендж по районам", - написала жительница столицы под видео.

В минувшие выходные на левом берегу Киева затопило район улиц Хоткевича и Попудренко. Там причиной затопления тоже стал прорыв трубы. Движение общественного и частного транспорта на некоторое время было полностью заблокировано.

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Автор: Юрий Годован