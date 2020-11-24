По данным прокуратуры, ценная земля передана предпринимателю без согласования с администрацией заповедника и уплаты ренты.

В Одесской области прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии у предпринимателя заповедного леса стоимостью более 650 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в Хозяйственном суде прокуратура требует признать недействительной аренду.

«В частности, признать недействительным дополнительное соглашение к договору о праве временного пользования лесами и освободить лесной земельный участок природно-заповедного фонда площадью почти 29 га в урочище «Лебедевка» национального природного парка «Тузловские лиманы», - говорится в сообщении.

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Свое требование прокуроры аргументируют тем, что указанный лесной участок передан предпринимателю с нарушением природоохранного законодательства, без согласования с администрацией заповедника и уплаты ренты.

Ориентировочная стоимость этой земли составляет более 650 млн грн.

«Подача иска прокуратурой при таких условиях является единственным эффективным средством защиты нарушенных интересов государства», - заявили в прокуратуре.

Конфликты из-за Лебедевского леса в Одесской области: что известно

В Одесской области из-за того, что частные лица пользуются по собственному усмотрению Лебедевским лесом между предпринимателями и администрацией НПП «Тузловские лиманы» неоднократно возникали конфликты.

В сентябре 2019 года начальник отдела государственной охраны НПП «Тузловские лиманы» Виталий Димов заявил об избиении своего подчиненного – инвалида Дмитрия Ельникова (мужчина без ноги), который выехал по его поручению в Лебедевский лес в связи с сообщением о возгорании. Сообщалось, что инвалида избили браконьеры, которые нарочито устроили поджог. Руководство нацпарка заявило, что в числе злоумышленников были представители обслуживающего кооператива «Гранит-2», которые якобы занимаются незаконным выловом рыбы.

В июне 2020 года местные жители избили сотрудников заповедника, которые инспектировали Лебедевский лес.

«Тузловские лиманы» - национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь - 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

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Автор: Лариса Козовая